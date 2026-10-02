Об организации поединка сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions. Шоу состоится 28 ноября в Дюссельдорфе (Германия) на арене Merkur Spiel-Arena. Прямую трансляцию мероприятия проведет стриминговая платформа DAZN.

Путь Кабаела к полноценному титулу

Для Кабаела этот бой станет первым в статусе полноценного чемпиона мира по версии WBC. Напомним, ранее немец владел лишь временным титулом организации и успешно защитил его в январе этого года, досрочно остановив поляка Дамиана Книбу в третьем раунде.

Кабаел был обязательным претендентом на полноценный титул, которым владел украинец Александр Усик. Однако после того, как Усик в июне принял решение добровольно освободить свои чемпионские пояса, Всемирный боксерский совет (WBC) позже признал Кабаела новым полноправным лидером супертяжелого дивизиона. Таким образом, немецкий боксер завоевал титул без непосредственного поединка с украинцем.

Кто такой Нельсон Хиса

Для 42-летнего албанца Нельсона Хисы это будет первый в карьере бой за титул чемпиона мира. Несмотря на солидный для спорта возраст, Хиса начал профессиональную карьеру лишь в 2022 году, но продемонстрировал стремительный взлет благодаря уникальной силе удара: 23 из 25 своих побед он одержал досрочно.

В настоящее время албанец владеет поясом WBO Global. Свой последний поединок он провел в августе в андеркарде боя Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича, где уверенно победил техническим нокаутом во втором раунде норвежца Томаса Нармо, сохранив свой рекорд.