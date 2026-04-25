Усику обрали нового суперника на мегабій у 2027 році

Олександр Усик невдовзі проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена, на кону якого буде титул чемпіона світу WBC. У майбутньому суперником українця може стати Давід Бенавідес.

Нещодавно чемпіон WBC у напівважкій вазі висловив готовність зустрітися з Усиком. Журналіст та інсайдер Майк Коппінджер у коментарі The Ring поділився думкою про ймовірний поєдинок.

Хто може стати суперником Усика?

На думку Коппінджера, зустріч Усика та Бенавідес – це мегабій, який став би одним з найбільших комерційних у надважкій вазі за останні 30 років. Фахівець прогнозує, що Давід стане лідером надважкої ваги.

"Йдеться про Бенавідеса, який, я думаю, стане обличчям боксу в недалекому майбутньому. У нього буде бій у Вегасі проти Хільберто Раміреса, якого, я думаю, він легко переможе", – сказав експерт.

Інсайдер висловив сподівання, що бій Усика та Бенавідеса відбудеться наступного року.

Сподіваюся, бій Бенавідеса й Усика відбудеться наступного року. Я маю на увазі, що Усику виповниться 40 років у січні. Тож це має статися якомога швидше,

– заявив він.

Усик – Бенавідес: що відомо про бій?

Кілька років тому 29-річний американець вже висловлював бажання зустрітися з чемпіоном з України. Тоді непереможний Девід сказав, що буде готовий до поєдинку з Усиком за кілька років.

Щоб ця зустріч стала реальною, Давіду потрібно змінити вагову категорію і перейти у надважкий дивізіон, де Усик домінує з 2021 року, коли завоював чемпіонські титули.

Довідка. За даними BoxRec, Бенавідес здобув 31 перемогу на професійному рингу та не зазнав жодної поразки. Усик теж не знає гіркоти поразок, маючи у своєму активі 24 перемоги.

Чи реальний бій Усика проти Бенавідеса?

39-річний українець не приховує, що його дні в професійному боксі добігають кінця. Так, 23 травня Усик проведе бій проти Верховена, після чого планує ще два поєдинки.

У коментарі Source of Boxing він заявив, що в його плани входить зустріч з переможцем протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа за титул WBC та ще один реванш з Тайсоном Ф'юрі. Також чемпіон не виключає, що його останнім суперником у кар'єрі стане Агіт Кабаєл.

Через те, що Усик оголосив про плани на завершення кар'єри, ймовірність, що бій проти Бенавідеса відбудеться – вкрай низька.