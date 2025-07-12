На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, а сам реванш відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі". Колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський висловив свою думку про Олександра Усика, пише 24 Канал із посиланням на LuckyPunch.

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Усика поставили в один ряд із Алі?

Наставник пригадав два поєдинки Усика проти Тайсона Ф'юрі. Лоївський зауважив, що перший бій був дуже напруженим, за те у реванші Олександр добре підготувався та переміг.

Тренер розповів, як Усик робив перші кроки у важкій вазі під час відбору на Олімпійські ігри-2008 у Пекін, хоча не дотягував до цієї вагової категорії. Лоївський наголосив на мудрості Олександра, його рухливості у ринзі, яке зіграло ключову роль у його проведених боях.

Леонід Лоївський поставив Усика в один ряд із легендарним Мухаммедом Алі, з яким Олександр народився в один день – 17 січня. Саме Алі є кумиром українського чемпіона.

Щодо професійного боксу, то Усик показав себе тут з найкращої сторони. У світі дуже сильно поважають Фʼюрі та Джошуа, а Саша їх по два рази вже перемагав. Ну і зараз він стоїть на одному рівні з Мохаммедом Алі, адже двічі став абсолютним чемпіоном світу,

– заявив екстренер збірної.

Відзначимо, що Усик вже володів титулом "абсолюта" у королівській вазі після першої перемоги над Ф'юрі (у травні минулого року). Однак швидко втратив після того, як відмовився від чемпіонського поясу IBF, яким тепер володіє Даніель Дюбуа. Вже 19 липня Олександр може повернути собі це високе звання.

Для українця цей двобій стане 24-м у професіоналах та передостаннім у кар'єрі. Додамо, що Усик і Дюбуа набрали відмінні форми перед реваншем.