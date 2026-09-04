WBC не включила Усика до рейтингу після відмови від чемпіонського титулу

Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала оновлений рейтинг суперважкої ваги. У ньому відсутній Олександр Усик, який раніше володів чемпіонським титулом організації та відмовився від пояса.

Перше місце в рейтингу зберіг колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі. Британець залишається головним претендентом на титул WBC.

Рейтинг WBC у суперважкій вазі

На другу позицію піднявся його співвітчизник Ентоні Джошуа, який у попередньому рейтингу посідав п'яте місце. Трійку найкращих замкнув кубинець Франк Санчес, який також суттєво покращив свої позиції.

Найбільший стрибок у топ-10 здійснив Деонтей Вайлдер. Американець піднявся з восьмого на четверте місце.

Водночас британський боксер Мозес Ітаума опустився з третьої на п'яту позицію. Нігерієць Ефе Аджагба піднявся на чотири сходинки й став шостим.

До рейтингу повернувся новозеландець Джозеф Паркер. Раніше його виключили зі списку після позитивного допінг-тесту, однак після виправдання у відповідній справі боксер знову опинився серед претендентів.

Натомість з рейтингу вибув Лоуренс Околі, який ще у квітні потрапив під підозру через можливе порушення антидопінгових правил.

Українець Андрій Новицький піднявся з 12-го на десяте місце. Він залишається володарем титулу WBC International у суперважкій вазі.

Цікаво, що дев'яту позицію посідає нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Він випереджає Новицького, незважаючи на поразку від Усика та лише один проведений бій за останні 12 років у професійному боксі.

Чемпіоном світу WBC у суперважкій вазі наразі є німець Агіт Кабаєл. Він отримав чемпіонський статус після того, як Усик відмовився від титулу.

Чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)

Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Франк Санчес (Куба) Деонтей Вайлдер (США) Мозес Ітаума (Велика Британія) Ефе Аджагба (Нігерія) Джозеф Паркер (Нова Зеландія) Ріко Верховен (Нідерланди) Річард Ріакпоре (Велика Британія) Андрій Новицький (Україна)

Раніше президент WBC Маурісіо Сулейман висловив розчарування рішенням Усика відмовитися від чемпіонського титулу. За словами функціонера, його обурило те, що про рішення українського боксера він дізнався із соціальних мереж разом із широкою публікою, а не отримав офіційного повідомлення заздалегідь.