Первое место в рейтинге сохранил бывший чемпион мира Тайсон Фьюри. Британец остается главным претендентом на титул WBC.
Рейтинг WBC в супертяжелом весе
На вторую позицию поднялся его соотечественник Энтони Джошуа, который в предыдущем рейтинге занимал пятое место. Тройку лидеров замкнул кубинец Франк Санчес, который также существенно улучшил свои позиции.
Самый большой скачок в топ-10 совершил Деонтей Уайлдер. Американец поднялся с восьмого на четвертое место.
В то же время британский боксер Мозес Итаума опустился с третьей на пятую позицию. Нигериец Эфе Аджагба поднялся на четыре ступеньки и стал шестым.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В рейтинг вернулся новозеландец Джозеф Паркер. Ранее его исключили из списка после положительного допинг-теста, однако после оправдания по данному делу боксер вновь оказался среди претендентов.
Зато из рейтинга выбыл Лоуренс Околи, что еще в апреле он попал под подозрение из-за возможного нарушения антидопинговых правил.
Украинец Андрей Новицкий поднялся с 12-го на 10-е место. Он остается обладателем титула WBC International в супертяжелом весе.
Интересно, что девятую позицию занимает нидерландский кикбоксер Рико Верховен. Он опережает Новицкого, несмотря на поражение от Усика и лишь один проведенный бой за последние 12 лет в профессиональном боксе.
Чемпионом мира WBC в супертяжелом весе в настоящее время является немец Агит Кабаел. Он получил чемпионский статус после того, как Усик отказался от титула.
Чемпион – Агит Кабаел (Германия)
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Франк Санчес (Куба)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Мозес Итаума (Великобритания)
- Эфе Аджагба (Нигерия)
- Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
- Рико Верховен (Нидерланды)
- Ричард Риакпоре (Великобритания)
- Андрей Новицкий (Украина)
Ранее президент WBC Маурисио Сулейман выразил разочарование решением Усика отказаться от чемпионского титула. По словам функционера, его возмутило то, что о решении украинского боксера он узнал из социальных сетей вместе с широкой публикой, а не получил официального уведомления заранее.