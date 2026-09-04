Первое место в рейтинге сохранил бывший чемпион мира Тайсон Фьюри. Британец остается главным претендентом на титул WBC.

Рейтинг WBC в супертяжелом весе

На вторую позицию поднялся его соотечественник Энтони Джошуа, который в предыдущем рейтинге занимал пятое место. Тройку лидеров замкнул кубинец Франк Санчес, который также существенно улучшил свои позиции.

Самый большой скачок в топ-10 совершил Деонтей Уайлдер. Американец поднялся с восьмого на четвертое место.

В то же время британский боксер Мозес Итаума опустился с третьей на пятую позицию. Нигериец Эфе Аджагба поднялся на четыре ступеньки и стал шестым.

В рейтинг вернулся новозеландец Джозеф Паркер. Ранее его исключили из списка после положительного допинг-теста, однако после оправдания по данному делу боксер вновь оказался среди претендентов.

Зато из рейтинга выбыл Лоуренс Околи, что еще в апреле он попал под подозрение из-за возможного нарушения антидопинговых правил.

Украинец Андрей Новицкий поднялся с 12-го на 10-е место. Он остается обладателем титула WBC International в супертяжелом весе.

Интересно, что девятую позицию занимает нидерландский кикбоксер Рико Верховен. Он опережает Новицкого, несмотря на поражение от Усика и лишь один проведенный бой за последние 12 лет в профессиональном боксе.

Чемпионом мира WBC в супертяжелом весе в настоящее время является немец Агит Кабаел. Он получил чемпионский статус после того, как Усик отказался от титула.

Чемпион – Агит Кабаел (Германия)

Тайсон Фьюри (Великобритания) Энтони Джошуа (Великобритания) Франк Санчес (Куба) Деонтей Уайлдер (США) Мозес Итаума (Великобритания) Эфе Аджагба (Нигерия) Джозеф Паркер (Новая Зеландия) Рико Верховен (Нидерланды) Ричард Риакпоре (Великобритания) Андрей Новицкий (Украина)

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман выразил разочарование решением Усика отказаться от чемпионского титула. По словам функционера, его возмутило то, что о решении украинского боксера он узнал из социальных сетей вместе с широкой публикой, а не получил официального уведомления заранее.