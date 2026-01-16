Чемпіон світу звинуватив Усика у "крадіжці": що накоїв український боксер

Олександр Усик відмовився битися проти Фабіо Вордлі та звільнив титул WBO у надважкій вазі. У результаті чемпіонський пояс перейшов до британського боксера, оскільки він був головним претендентом на нього.

Однак новоспечений чемпіон світу звинутватив українського боксера у "крадіжці". Про це пише 24 канал із посиланням на The Ring.

У чому Вордлі звинуватив Усика?

Британський боксер наголосив, що хоче, аби 2026 рік був дуже насиченим, оскільки він має титул чемпіона світу. За словами Вордлі, він не збирається просто сидіти і ховати його, а планує активно битися.

Фабіо зізнався, що хоче проводити гучні бої з відомими іменами. Він заявив, що у нього була ідея для великого протистояння на початок 2026 року, але для організації поєдинку йому завадив Усик.

Якщо ми вже зробили стільки, чому б не досягти цього? Чому б не вийти на Madison Square Garden? Це зараз одне з моїх головних бажань, і я не збираюся збавляти оберти. Ідея, яка була у мене на початку року – бій з Вайлдером. Але хтось забрав цю можливість у мене. Насправді я просто шукаю нові досягнення, нові віхи, нові позначки,

– сказав Вордлі.

Нещодавно Фабіо Вордлі висловився щодо Олександра Усика. Британський боксер зізнався, чи прагнутиме бою з українським чемпіоном.

Чи хоче ще Вордлі битися з Усиком?

Чемпіон світу у коментарі Boxing Social заявив, що не збирається переслідувати Усика та тягнути його силоміць на ринг.

"Моя кар'єра не починається і не закінчується Олександром Усиком. Я не буду переслідувати його всюди і говорити: "Будь ласка, побийся зі мною". Я чемпіон світу сам по собі, і я можу сам диктувати свої бої. Я збираюся йти далі, щоб у 40, 50, 60 років озиратися назад і відчувати, що я доходив до самої межі та перевіряв себе, не соромився нічого і приймав усі найкращі бої", – сказав британець.

Усик – Вайлдер: що відомо про поєдинок?