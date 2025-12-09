Німецький боксер опинився у лікарні після дебютної поразки: у чому причина

Минулими вихідними Джей Опетая бився проти Хусейна Джинкару. Австралійський боксер завдав нищівної поразки представнику Німеччині.

Після поєдинку в австралійському Бродбічі Джинкару госпіталізували із серйозними проблемами. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Що сталося із Джинкару?

Німецький боксер проведе у лікарні не менше двох днів. Причиною для госпіталізації Джинкару став забій мозку, крововилив та перелом хребця С1.

За інформацією видання, перелом знаходиться в основі черепа, що є небезпечним для здоров'я німця. Окрім того, він може спричинити параліч.

Як Опетая переміг Джинкару?

Австралійський боксер активно розпочав поєдинок. У другому раунді німець все-таки зміг потрясти свого суперника, але цього виявилося замало.

І вже у восьмому раунді Опетая завдав влучного удару і завершив поєдинок. Джинкара не зміг підвестися і рефері зарахував перемогу австралійського боксера.

Опетая – Джинкара: дивіться відео

Що відомо про Джинкару?