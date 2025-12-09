Німецький боксер опинився у лікарні після дебютної поразки: у чому причина
- Німецький боксер Джинкару був госпіталізований після бою з Джеєм Опетєю, який відбувся минулими вихідними.
- Опетая переміг Джинкару у восьмому раунді, після чого німецький боксер не зміг підвестися і рефері зарахував перемогу австралійця.
Минулими вихідними Джей Опетая бився проти Хусейна Джинкару. Австралійський боксер завдав нищівної поразки представнику Німеччині.
Після поєдинку в австралійському Бродбічі Джинкару госпіталізували із серйозними проблемами. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
Читайте також Український боксер завоював титул, відправивши суперника у лікарню
Що сталося із Джинкару?
Німецький боксер проведе у лікарні не менше двох днів. Причиною для госпіталізації Джинкару став забій мозку, крововилив та перелом хребця С1.
За інформацією видання, перелом знаходиться в основі черепа, що є небезпечним для здоров'я німця. Окрім того, він може спричинити параліч.
Як Опетая переміг Джинкару?
Австралійський боксер активно розпочав поєдинок. У другому раунді німець все-таки зміг потрясти свого суперника, але цього виявилося замало.
І вже у восьмому раунді Опетая завдав влучного удару і завершив поєдинок. Джинкара не зміг підвестися і рефері зарахував перемогу австралійського боксера.
Опетая – Джинкара: дивіться відео
Що відомо про Джинкару?
Німецький боксер розпочав професійну кар'єру у 2016 році. На рахунку Хусейна Джинкари (BoxRec) 24 поєдинки, у яких він здобув 23 перемоги та 1 поразка.
Зазначимо, що для німця бій проти Опетая став другим у 2025 році. До цього він здолав Хуана Діаса у квітні цього року.
Підкреслимо, що поразка у бою з австралійцем якраз стала першою у кар'єрі німця.