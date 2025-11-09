Непереможений боксер знищив суперника на старті бою: раніше він бив українця
- Вірджил Ортіс домінував у бою проти Еріксона Лубіна, завершивши його достроково.
- Рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Вірджила Ортіса.
В ніч з 8 на 9 листопада відбувся грандіозний вечір боксу у Форд-Уесті. У головній події в межах спортивного шоу виступив Вірджил Ортіс.
Його суперником став Еріксон Лубін. Бій між Ортісом його співвітчизником завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Як пройшов бій Ортіс – Лубін?
Вірджіл Отріс домінував у поєдинку з Еріксоном Лубіном завдяки свої швидкості. Тоді як його опонент працював другим номером, намагаючись стримати земляка.
Проте американський боксер зміг зламати захист свого суперника. У другому раунді Ортіс провів чудову серію ударів та намагався відповідати, але не вийшло.
У результаті рефері зупинив поєдинок між Ортісом і Лубіном. Суддя зафіксував достроково перемогу Вірджила.
Ортіс – Лубін: дивіться відео
Що відомо про Ортіса?
Вірджил Ортіс (BoxRec) за свою кар'єру провів 23 поєдинки у професійному ринзі. За цей час американський боксер здобув 23 перемоги та не зазнав жодної поразки.
Ортіс виступає у першій середній вазі та є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC.
Раніше Ортіс бився проти Сергія Богачука 10 серпня 2024 року у Лас-Вегасі. Тоді американський боксер переміг українця за рішенням суддів.