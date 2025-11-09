Непереможений боксер знищив суперника на старті бою: раніше він бив українця

В ніч з 8 на 9 листопада відбувся грандіозний вечір боксу у Форд-Уесті. У головній події в межах спортивного шоу виступив Вірджил Ортіс.

Його суперником став Еріксон Лубін. Бій між Ортісом його співвітчизником завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як пройшов бій Ортіс – Лубін?

Вірджіл Отріс домінував у поєдинку з Еріксоном Лубіном завдяки свої швидкості. Тоді як його опонент працював другим номером, намагаючись стримати земляка.

Проте американський боксер зміг зламати захист свого суперника. У другому раунді Ортіс провів чудову серію ударів та намагався відповідати, але не вийшло.

У результаті рефері зупинив поєдинок між Ортісом і Лубіном. Суддя зафіксував достроково перемогу Вірджила.

Ортіс – Лубін: дивіться відео

Що відомо про Ортіса?