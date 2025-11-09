Непобежденный боксер уничтожил соперника на старте боя: ранее он избивал украинца
- Вирджил Ортис доминировал в бою против Эриксона Лубина, завершив его досрочно.
- Рефери остановил поединок, зафиксировав победу Вирджила Ортиса.
В ночь с 8 на 9 ноября состоялся грандиозный вечер бокса в Форд-Уэсте. В главном событии в рамках спортивного шоу выступил Вирджил Ортис.
Его соперником стал Эриксон Лубин. Бой между Ортисом и его соотечественником завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как прошел бой Ортис – Лубин?
Вирджил Отрис доминировал в поединке с Эриксоном Лубином благодаря своей скорости. Тогда как его оппонент работал вторым номером, пытаясь сдержать земляка.
Однако американский боксер смог сломать защиту своего соперника. Во втором раунде Ортис провел замечательную серию ударов и пытался отвечать, но не получилось.
В результате рефери остановил поединок между Ортисом и Лубином. Судья зафиксировал досрочно победу Вирджила.
Ортис – Лубин: смотрите видео
Что известно об Ортисе?
Вирджил Ортис (BoxRec) за свою карьеру провел 23 поединка в профессиональном ринге. За это время американский боксер одержал 23 победы и не потерпел ни одного поражения.
Ортис выступает в первом среднем весе и является временным чемпионом мира по версии WBC.
Ранее Ортис дрался против Сергея Богачука 10 августа 2024 года в Лас-Вегасе. Тогда американский боксер победил украинца по решению судей.