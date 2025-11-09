Его соперником стал Эриксон Лубин. Бой между Ортисом и его соотечественником завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как прошел бой Ортис – Лубин?

Вирджил Отрис доминировал в поединке с Эриксоном Лубином благодаря своей скорости. Тогда как его оппонент работал вторым номером, пытаясь сдержать земляка.

Однако американский боксер смог сломать защиту своего соперника. Во втором раунде Ортис провел замечательную серию ударов и пытался отвечать, но не получилось.

В результате рефери остановил поединок между Ортисом и Лубином. Судья зафиксировал досрочно победу Вирджила.

Ортис – Лубин: смотрите видео

Что известно об Ортисе?