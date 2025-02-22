Боксери пройшли увесь шлях, тому переможця поєдинку визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу Вірджилу Ортісу – 117-111 та двічі 115-113. 26-річний американський боксер захистив титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі, передає 24 Канал.

Варте уваги Нагороджував поясом Усик: Кабаєл зламав Чжілея та здобув титул тимчасового чемпіона світу

Ортіс знову зійдеться у ринзі з Богачуком

Ортіс не лише провів успішний захист титулу, а й зберіг за собою статус непереможного боксера – 23 перемоги у 23-х проведених боях (21 – нокаутом).

Оголошення результатів бою Ортіс – Мадрімов: дивіться відео

Ця перемога Ортіса означає, що Сергій Богачук отримає шанс на реванш. Українець вже поступався Вірджилу за рішенням суддів влітку 2024-го року та втратив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, яким досі володіє американець.

Нагадаємо, що у статистиці Богачука 25 перемог у 25-ми поєдинках (24 – нокаутом), а також дві поразки. Однак від Ортіса, а другої завдав інший американець Брендон Адамс (4 березня 2021-го року).