Легендарний боксер назвав амбітну ціль перед повернення на ринг

Менні Пак'яо зовсім скоро повернеться на ринг. Легенда боксу битиметься проти Маріо Барріоса.

Філіппінський боксер висловився про повернення на ринг. Зокрема, 40-річний боєць назвав ціль, яка спонукала його знову битись, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Чому Пак'яо вирішив повернутись на ринг

Менні Пак'яо наголосив, що у нього залишається приблизно два або три поєдинки. Легенда боксу зізнався, що відчуває те, що може битись ще декілька років.

Зі слів Пак'яо, він дивиться на все поступово та не забігає далеко вперед. Проте легендарний філіппінець має мету задля якої вирішив відновити поєдинки.

Моя мета – стати найстаршим чемпіоном і піти з боксу в статусі володаря титулу. Я вірю, що стану першим членом Зали слави, який виграє ще один титул чемпіона світу, а також поб’ю свій власний рекорд як найстарший чемпіон світу у напівсередній вазі,

– сказав Пак'яо.

Нагадаємо, що бій між Менні Пак'яо та Маріо Барріосом відбудеться 19 липня 2025 року. Боксери зустрінуться на рингу у Лас-Вегасі на арені "MGM Grand".

До слова. Рекорд найстаршого чемпіона належить Бернарду Хопкінсу. Свого часу американець здобув титул у 48 років та 53 дні.

Раніше Менні Пак'яо прокоментував різницю у параметрах з майбутнім суперником Маріо Барріосом. "Пак Мен" також розповів, чи має значення для нього фінальний результат.