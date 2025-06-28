"Бронзовий бомбардувальник" висловився про своє майбутнє після поєдинку проти Герндона. Вайлдер заявив, що він готовий до нових викликів, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Вайлдер про своє майбутнє у боксі

Деонтей Вайлдер наголосив, що він має наміри виконувати план, який в нього є наразі. Американський боксер заявив, що йому потрібно ще декілька поєдинків.

"Бронзовий бомбардувальник" підкреслив, що він має провести ще багато роботи. Зі слів Вайлдера, це потрібно для того, аби знову відчути силу та зрозуміти, чи насправді він повернувся.

Це може бути проти Джошуа. Якщо буде домовленість про бій, ми готові піти цим шляхом. На кону багато грошей, але іноді справа не в грошах, тому що ми повинні переконатися, що все гаразд. Ми займаємось травматичним видом спорту,

– сказав Вайлдер.

Нагадаємо, що для Деонтея Вайлдера перемога над Тіррелом Герндоном стала першою за останні три роки. Американський боксер тривалий час лише програвав.

Раніше Деонтей Вайлдер заявив, що хоче битись проти Олександра Усика у майбутньому. Американський боксер не проти зустрітись з українським чемпіоном, якщо останній не завершить кар'єру.