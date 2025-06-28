"Бронзовый бомбардировщик" высказался о своем будущем после поединка против Херндона. Уайлдер заявил, что он готов к новым вызовам, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Уайлдер о своем будущем в боксе

Деонтей Уайлдер отметил, что он намерен выполнять план, который у него есть сейчас. Американский боксер заявил, что ему нужно еще несколько поединков.

"Бронзовый бомбардировщик" подчеркнул, что он должен провести еще много работы. По словам Уайлдера, это нужно для того, чтобы снова почувствовать силу и понять, действительно ли он вернулся.

Это может быть против Джошуа. Если будет договоренность о бое, мы готовы пойти этим путем. На кону много денег, но иногда дело не в деньгах, потому что мы должны убедиться, что все в порядке. Мы занимаемся травматическим видом спорта,

– сказал Уайлдер.

Напомним, что для Деонтея Уайлдера победа над Тиррелом Герндоном стала первой за последние три года. Американский боксер длительное время только проигрывал.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что хочет драться против Александра Усика в будущем. Американский боксер не против встретиться с украинским чемпионом, если последний не завершит карьеру.