Их встреча, которая возглавила вечер бокса, состоялась в американском городе Вичито, штат Канзас. Накануне поединка боксерское сообщество прогнозировало легкую и быструю победу Деонтея Уайлдера, сообщает 24 Канал.

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Как закончился бой Уайлдер – Герндон

Но все прошло не все так гладко для "Бронзового бомбардировщика". Хотя уже во втором раунде, когда боксеры присмотрелись друг к другу, Герндон впервые побывал в нокдауне, из которого сумел подняться.

В следующем раунде Деонтей продолжал давить на Тиррелла, но многие удары были неточными. Зато в 4-5-м раундах проснулся Герндон, который несколькими ударами неплохо встряхнул "Бомбардировщика".

Однако уже начиная с 6-го раунда Уайлдер показал, почему ему дали прозвище "Бронзовый бомбардировщик". По ходу шестой 3-минутки Деонтей еще дважды отправлял Хендона в нокдаун, из которых снова поднимался 37-летний американский боксер.

Однако уже в седьмом раунде рефери досрочно завершил этот поединок. Победа Деонтея Уайлдера!!!

Видео седьмого раунда боя Уайлдер – Герндон

Уайлдер впервые триумфовал за последние три года. Последний раз Деонтей побеждал своих соперников еще 15 октября 2022 года, когда одолел финна Роберта Хелениуса в Нью-Йорке. "Бронзовый бомбардировщик" оформил свою 44-ю победу в профессионалах (43 – нокаутом) при 4-х поражениях в 49-ти боях. Также один поединок был таким, что не состоялся.

Напомним. В преддверии этого боя Уайлдер прекратил сотрудничество с тренером Маликом Скоттом.

Зато перед этим последний раз Уайлдер выходил в ринг 1 июня прошлого года, когда проиграл китайскому супертяжеловесу Чжану Чжилею нокаутом в 5-м раунде.