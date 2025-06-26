Деонтей Уайлдер прекратил сотрудничество с Маликом Скоттом. Американский тренер периодически присоединялся к команде "Бронзового бомбардировщика" еще с 2014 года, а стал полноценным наставником боксера с 2020-го, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Уайлдер прекратил сотрудничество с тренером

Деонтей заверил, что они разошлись без всяких конфликтов.

Мы братья и всегда ими будем. Мы постоянно разговариваем, и между нами нет ничего плохого. Иногда все меняется, и это был один из таких случаев,

– сказал Уайлдер.

Справка. В марте 2014-го Уайлдер был соперником Малика в профессиональном ринге. В том бою сильнее был Деонтей, который уже в первом раунде нокаутировал своего будущего тренера. Это был бой за звание обязательного претендента WBC в тяжелом весе.

Сам экстренер "Бронзового бомбардировщика" рассказывал, что такое известие Деонтей ему сообщил по телефону.

Напомним, что уже 27 июня Уайлдер проведет бой против Тайррелла Герндона из США. Это будет один из нескольких запланированных поединков в 2025-м для Уайлдера. За спиной Уайлдера 48 боев в профессионалах, в которых он одержал 43 победы (42 – нокаутом), потерпев 4-х поражений. Еще один поединок закончился ничьей.