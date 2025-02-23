Були шоковані: відео кумедної реакції Усика та Джошуа на швидкий нокаут для Баколе

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді відбувся великий вечір боксу, на який приїхало чимало зірок. Зокрема боксерську подію відвідали український боксер Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа.

Видатні боксери виділи одне біля одного, а їх реакція на результат бою Джозеф Паркер – Мартін Баколе заслуговують окремої уваги. Двобій Паркер – Баколе очолив андеркард вечора боксу в Ер-Ріяді, але сам поєдинок вже був зіпсований через хворобу Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

До теми Баколе відправив себе у нокаут ще до початку бою: Паркер легко переміг в Ер-Ріяді

Не думали, що все так швидко закінчиться

Поєдинок тривав лише два неповні раунди. Джозефу навіть не потрібно було дуже старатись, аби перемогти суперника із ДР Конго, який ледь тримався на ногах. Баколе завалився на настил ринг, а це означало дострокову перемогу нокаутом для Паркера.

Джозеф Паркер захистив свій пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO у хевівейті та став потенційним суперником Олександра Усика.

На нокаут для Баколе дуже емоційно відреагували у ринг-сайді Олександр Усик та Ентоні Джошуа.

Відео реакції Усика та Джошуа на поразку Баколе

Після переможного поєдинку Паркер запевнив, що готовий вийти у ринг проти Усика.