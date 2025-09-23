Фабіо Вордлі зовсім скоро проведе свій наступний бій у професійному ринзі. Британський боксер зустрінеться з Джозефом Паркером.

Нещодавно Джозеф Паркер опублікував фото з Едом Шираном, який є другом Фабіо Вордлі. Британець відреагував на спільну світлину співака зі своїм суперником, повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю боксера для Queensberry Promotions.

Що сказав Вордлі про фото Паркера з Шираном?

Фабіо Вордлі наголосив, що не знає нічого про те, кого Ед Ширан буде підтримувати у поєдинку. Проте британський боксер заявив, що йому треба буде поговорити зі співаком щодо цього.

Мені доведеться поговорити з ним і дізнатися, на чиєму він боці насправді, бо якщо ні, то буде скандал. Побачимо. Сподіваюся, він підтримає місцевого бійця. Якщо чесно, Ед досить великий фанат боксу, тому він, мабуть, фотографується з багатьма боксерами,

– сказав Вордлі.

Інтерв'ю Вордлі для Queensberry Promotions: дивіться відео

Раніше в інтерв'ю Boxing Scene Фабіо Вордлі висловився про бій з Джозефом Паркером. Британський боксер наголосив, що це буде великий поєдинок, а він власне готовий перемагати та здобувати чемпіонські титули.

Яка інформація відома про бій Паркер – Вордлі?