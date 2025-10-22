Паркер зізнався, чому не став чекати на Усика
Джозеф Паркер битиметься проти Фабіо Вордлі. Новозеландський боксер вирішив не чекати на бій з Олександром Усиком, якому надали відстрочку через травму.
Джозеф Паркер розповів, чому вирішив битися з Фабіо Вордлі, а не чекати на момент, коли погодиться на поєдинок Олександр Усик. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.
Чому Паркер погодився на бій з Вордлі?
Джозеф Паркер заявив, що все завершиться тим, що Олександр Усик обере іншого суперника. Новозеландець наголосив, що він просто хотів битися, оскільки тренується з березня там мав наміри провести поєдинок влітку або у жовтні.
Кар'єра Вордлі – це дещо особливе, хлопець не виступав у аматорах. Погодьтесь, почати з такого й вийти на рівень – це вартує захоплення,
– сказав Паркер.
Раніше Джозеф Паркер в інтерв'ю для The Ring говорив про бій з Олександром Усиком. Новозеландський боксер виступив з зухвалою заявою щодо абсолютного чемпіона світу.
"Зараз я просто турбуюся про те, що можу контролювати, і про тих, хто стоїть переді мною, і я просто буду битися бій за боєм. Немає сенсу дивитися вперед, тому що так можна застрягти. Якщо Усик буде доступний, прекрасно, я розіб'ю йому обличчя. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною", – сказав Джозеф.
Що відомо про Усик – Паркер?
Олександра Усика WBO зобов'язала захищати титул після бою з Даніелем Дюбуа. Головним претендентом був Джозеф Паркер.
Усик попросив відтермінування у WBO, пояснивши, що йому треба залікувати давню травму спини. Організація надала відстрочку українцю.
Джозеф Паркер 25 жовтня битиметься проти Фабіо Вордлі. Переможець бою стане головним претендентом на бій з Усиком.