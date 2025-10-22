Паркер зізнався, чому не став чекати на Усика

Джозеф Паркер битиметься проти Фабіо Вордлі. Новозеландський боксер вирішив не чекати на бій з Олександром Усиком, якому надали відстрочку через травму.

Джозеф Паркер розповів, чому вирішив битися з Фабіо Вордлі, а не чекати на момент, коли погодиться на поєдинок Олександр Усик. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Чому Паркер погодився на бій з Вордлі?

Джозеф Паркер заявив, що все завершиться тим, що Олександр Усик обере іншого суперника. Новозеландець наголосив, що він просто хотів битися, оскільки тренується з березня там мав наміри провести поєдинок влітку або у жовтні.

Кар'єра Вордлі – це дещо особливе, хлопець не виступав у аматорах. Погодьтесь, почати з такого й вийти на рівень – це вартує захоплення,

– сказав Паркер.

Раніше Джозеф Паркер в інтерв'ю для The Ring говорив про бій з Олександром Усиком. Новозеландський боксер виступив з зухвалою заявою щодо абсолютного чемпіона світу.

"Зараз я просто турбуюся про те, що можу контролювати, і про тих, хто стоїть переді мною, і я просто буду битися бій за боєм. Немає сенсу дивитися вперед, тому що так можна застрягти. Якщо Усик буде доступний, прекрасно, я розіб'ю йому обличчя. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною", – сказав Джозеф.

Що відомо про Усик – Паркер?