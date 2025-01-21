Ф'юрі назвав єдину людину, яка може вплинути на його життя

На початку 2025-го року Тайсон Ф'юрі вкотре оголосив про закінчення кар'єри. Британський боксер повішав рукавички на цвях після двох поспіль поразок від Олександра Усика.

Колишній чемпіон світу у хевівейті сконцентрується на проведеному часі із родиною та буде вивчати психологію. Багато людей переконані, що незабаром Тайсон знову повернеться на профі-ринг.

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Хто найважливіша людина у житті Тайсона

Сам Ф'юрі не поспішає коментувати такі слова про його можливе відновлення кар'єри. Натомість "Циганський король" розкрив, хто у його житті є найважливішою людиною, яка може вплинути на його життя, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

За свої 36 років життя я зрозумів тільки одне – ніколи не потрібно догоджати іншим. Тільки одна людина може вплинути на моє життя – це моя дружина. Періс є найважливішою людиною у моєму житті. Ось і все. Всі інші, крім дружини, не такі важливі,

– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що перед першим боєм проти Усика дружина Тайсона приховала справжню причину своєї відсутності на цього поєдинку. Періс Ф'юрі перенесла викидень, але збрехала чоловіку, аби не відривати "Циганського короля" від важливої "битви століття".

Пара у щасливому шлюбі виховує аж сімох дітей. Хлопчик, якого вони втратили, міг стати восьмою дитиною у сім'ї Ф'юрі.

Відзначимо, що у боксерській спільноті хотіли організувати бій Ф'юрі проти його земляка Ентоні Джошуа. Промоутер Ей Джея Едді Хірн поставив термін перед Тайсоном щодо відновлення кар'єри заради поєдинку проти Джошуа. Інакше команда Ентоні буде шукати нового суперника для Джошуа.