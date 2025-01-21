Бывший чемпион мира в хевивейте сконцентрируется на проведенном времени с семьей и будет изучать психологию. Многие люди убеждены, что вскоре Тайсон снова вернется на профи-ринг.

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Кто самый важный человек в жизни Тайсона

Сам Фьюри не спешит комментировать такие слова о его возможном возобновлении карьеры. Зато "Цыганский король" раскрыл, кто в его жизни является самым важным человеком, который может повлиять на его жизнь, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

За свои 36 лет жизни я понял только одно – никогда не нужно угождать другим. Только один человек может повлиять на мою жизнь – это моя жена. Пэрис является самым важным человеком в моей жизни. Вот и все. Все остальные, кроме жены, не так важны,

– сказал Тайсон.

Напомним, что перед первым боем против Усика жена Тайсона скрыла истинную причину своего отсутствия на этом поединке. Пэрис Фьюри перенесла выкидыш, но солгала мужу, чтобы не отрывать "Цыганского короля" от важной "битвы века".

Пара в счастливом браке воспитывает аж семерых детей. Мальчик, которого они потеряли, мог стать восьмым ребенком в семье Фьюри.

Отметим, что в боксерском сообществе хотели организовать бой Фьюри против его земляка Энтони Джошуа. Промоутер Эй Джея Эдди Хирн поставил срок перед Тайсоном по восстановлению карьеры ради поединка против Джошуа. Иначе команда Энтони будет искать нового соперника для Джошуа.