Утім він тривав недовго. У цьому матеріалі 24 Канал згадує, з ким саме Володимир Кличко уклав свій перший шлюб у житті та чому пара все ж розірвала стосунки.

Із ким Володимир Кличко одружився в 19 років?

Першою дружиною Володимира Кличка стала модель Олександра Авізова. З нею боксер одружився в 1996 році, коли йому було всього 19 років. Незадовго до цього спортсмен саме здобув золоту медаль на Олімпіаді в Атланті.

Кличко згадував, що весілля було дуже скромним. Жодних святкувань не було, та й наречена була одягнена досить просто. Цікаво, що дівчина була на рік старшою за Володимира та вже виховувала дитину від першого шлюбу.

Молоді люди почали жити разом, як родина. І, за словами Володимира, подарували одне одному багато радості. Утім шлюб тривав недовго. Уже в 1998 році пара розлучилась. Причину такого рішення ніхто з молодих людей не назвав, але Олександра повернула собі дівоче прізвище та зникнула з публіки.

Повідомлялось, що вона більше ніколи не мала контактів із колишнім чоловіком. Вона не цікавилась його спортивною кар'єрою. Та й Володимир після розлучення з Олександрою не поспішав створювати нові стосунки.

Загалом перший шлюб Володимира Кличка окутаний купою загадок. Сам він неохоче згадує той період свого життя, а Олександра взагалі ніколи його не коментувала. Модель й акторка рекламних кампаній веде досить закритий спосіб життя та взагалі не спілкується зі ЗМІ.

Хто став головною жінкою в житті Володимира Кличка?

Усе ж після розриву з Олександрою Кличко мав ще кілька стосунків із жінками. Утім головною в його житті все ж стала американська акторка Гайден Панеттьєрі. Офіційно вони не були одружені, але були заручені, й американка подарувала боксеру його єдину доньку.

Щоправда і їхні стосунки завершились крахом. Була інформація, що після пологів акторка впала в депресію, мала проблеми з алкоголем і нарковмісними речовинами. Тому Володимир забрав доньку в Україну, перевіз до своєї мами, яка допомогає сину з вихованням онуки.