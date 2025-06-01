Чемпіон світу сенсаційно поступився у титульному бою у США: відео

В ніч проти 1 червня відбувся грандіозний вечір боксу у Лас-Вегасі. В межах спортивного шоу Кайлеб Плант зустрічався з Хосе Армандо Рісендісом.

Поєдинок тривав усю дистанцію у 12 раундів. Головний поєдинок вечора боксу завершився неочікуваною поразкою тимчасового чемпіона світу WBA у другій середній вазі, повідомляє 24 канал.

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Як Плант програв Ресендісу

Калейб Плант був фаворитом бою проти Хосе Армандо Ресендіса. Майже усі експерти віддавали перемогу тимчасовому чемпіону світу, а мексиканця вважали андердогом поєдинку.

У першій половині бою Плант тримав високу планку. Проте після шостого раунду Ресендіс почав набирати обертів та ствоюрвав проблеми супернику.

Найкращий раунд Рісендіса у бою проти Планта: дивіться відео

У результаті за підсумками 12 раундів судді одноголосним рішенням віддали перемогу Хосе Армандо Ресендісу. Тепер мексиканець став тимчасовим чемпіоном світу WBA у другый середній вазі.