Поединок длился всю дистанцию в 12 раундов. Главный поединок вечера бокса завершился неожиданным поражением временного чемпиона мира WBA во втором среднем весе, сообщает 24 канал.

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Как Плант проиграл Ресендису

Калейб Плант был фаворитом боя против Хосе Армандо Ресендиса. Почти все эксперты отдавали победу временному чемпиону мира, а мексиканца считали андердогом поединка.

В первой половине боя Плант держал высокую планку. Однако после шестого раунда Ресендис начал набирать обороты и создал проблемы сопернику.

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В итоге по итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Хосе Армандо Ресендису. Теперь мексиканец стал временным чемпионом мира WBA в другом среднем весе.