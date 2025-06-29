Кривдник Майка Тайсона яскраво здолав сина легендарного ексбоксера: відеоогляд бою

У ніч проти 29 червня на арені "Honda Center" відбувся великий вечір боксу. Очолив боксерську подію бій боксера-блогера Джейка Пола.

Суперником Джейка Пола став колишній чемпіон світу Хуліо Сезар Чавес-молодший. Відомий блогер діяв першим номером у рингу та зберігав дистанцію, пише 24 Канал.

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Як закінчився бій Пол – Чавес-молодший

Пол-молодший добре діяв аперкотом та уникав атак суперника. Лише у середині бою Чавесу-молодшому вдалось дещо перехопити ненадовго ініціативу.

Після чого Джейк знову перехопив ініціативу та довів справу до омріяного результату. Хоча Хуліо Сезар неодноразово сигналізував рефері, що Пол пробиває нижче його пояса, але ні суддя, ні Пол не зважали на такі слова Чавеса-молодшого.

Переможця бою визначали суддівські записки, але все було зрозуміло ще до їх оголошення. Джейк Пол переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого за одноголосним рішенням суддів після 10-ти раундів – 99-91, 98-92 та 97-93.

Відео оголошення результату бою Пол – Чавес-молодший

Для Джейка Пола ця перемога стала 12-ю у 13-ти поєдинках у професіоналах (7 – нокаутом) при одній поразці.

Після поєдинку стали відомі суддівські записки.

Відеоогляд бою Пол – Чавес-молодший