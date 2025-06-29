Соперником Джейка Пола стал бывший чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший. Известный блогер действовал первым номером в ринге и сохранял дистанцию, пишет 24 Канал.
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Как закончился бой Пол – Чавес-младший
Пол-младший хорошо действовал апперкотом и избегал атак соперника. Только в середине боя Чавесу-младшему удалось несколько перехватить ненадолго инициативу.
После чего Джейк снова перехватил инициативу и довел дело до желанного результата. Хотя Хулио Сезар неоднократно сигнализировал рефери, что Пол пробивает ниже его пояса, но ни судья, ни Пол не обращали внимания на такие слова Чавеса-младшего.
Победителя боя определяли судейские записки, но все было понятно еще до их объявления. Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего по единогласному решению судей после 10-ти раундов – 99-91, 98-92 и 97-93.
Видео объявления результата боя Пол – Чавес-младший
Для Джейка Пола эта победа стала 12-й в 13-ти поединках в профессионалах (7 – нокаутом) при одном поражении.
После поединка стали известны судейские записки.
Видеообзор боя Пол – Чавес-младший