Навіть не мріяли: промоутер розкрив правду про бій Пол – Джошуа

Ентоні Джошуа найближчим часом повернеться на професійний ринг. Британський боксер битиметься проти Джейка Пола.

Едді Хірн зізнався, чому Ей Джей погодився на бій проти американського блогера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Чому Джошуа битиметься з Полом?

Промоутер британського боксера зізнався, що зіграло ключову роль у перемовинах стосовно бою з Полом. Хірн заявив, що Джошуа погодився битися з блогером лише через гроші.

Він наголосив, що вони шукали розминочний бій для Ей Джея. А варіант з поєдинком проти блогера з'явився неочікувано та ще із таким великим гонораром.

Пропозиція Пола була такою, що ми навіть не мріяли про такі суми. Це такі гроші, що відмовитися не можна,

– сказав Хірн.

За інформацією Daily Mail, гонорар бою Пол – Джошуа становить 140 мільйонів фунтів стерлінгів. Кожен з учасників поєдинку отримає по 70 мільйонів.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?