Бій легендарного боксера можуть зірвати через "духовний пошук" суперника
- Менні Пак'яо може повернутись у ринг в січні 2026 року на турнірі PBC, хоча раніше планувався бій у 2025 році.
- Потенційний суперник Роландо Ромеро може не вийти в ринг через "духовний пошук", а серед інших кандидатів розглядається Теофімо Лопес.
Стало відомо, коли Менні Пак'яо може повернутись у ринг. Вже у січні 2026 року прихильники боксу зможуть насолодитись його боєм.
Колишній чемпіон світу може повернутись у ринг на турнірі PBC. Хоча раніше була інформація, що наступний бій Менні Пак'яо був запланований на поточний 2025-й рік, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.
З ким може побитись Пак'яо?
У пресі повідомляли, що суперником "Пак Мена" повинен був стати Роландо Ромеро. Однак чемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі може не вийти у ринг проти легендарного філіппінця.
Стало відомо, що 29-річний американський боксер може не бути готовим до такого двобою через "духовний пошук". Відзначимо, що Ромеро має у своєму доробку 17 переможних боїв (13 – нокаутом) та зазнав 2-х поразок нокаутом. На початку травня 2025-го Ромеро провів бій проти Раяна Гарсії, у якому переміг за одноголосним рішенням суддів: 115-112 (двічі) та 118-109.
Цікаво, що також серед потенційних опонентів Пак'яо розглядали кандидатуру Теофімо Лопеса.
Раніше "Пак Мен" розповідав, що готовий до кінця цього року вдруге вийти у ринг. Мова йшла про грудень 2025-го. Таку його заяву цитувало видання OLE.
Як Менні Пак'яо повернувся ринг?
У ніч проти 20 липня філіппінський ветеран боксу повернувся у ринг. Суперником Пак'яо став Маріо Барріос. На кону їх зустрічі стояв титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі. Боксери провели повний двобій, а судді не змогли визначити переможця – 115-113 на користь Барріоса та нічия 114-114 (двічі).
Це був перший бій для Менні після 4-річної паузи.
За спиною 46-річного боксера 73 поєдинки – 62 перемоги (39 – нокаутом), 8 поразок та 3 мирові.