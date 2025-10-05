Колишній чемпіон світу може повернутись у ринг на турнірі PBC. Хоча раніше була інформація, що наступний бій Менні Пак'яо був запланований на поточний 2025-й рік, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

З ким може побитись Пак'яо?

У пресі повідомляли, що суперником "Пак Мена" повинен був стати Роландо Ромеро. Однак чемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі може не вийти у ринг проти легендарного філіппінця.

Стало відомо, що 29-річний американський боксер може не бути готовим до такого двобою через "духовний пошук". Відзначимо, що Ромеро має у своєму доробку 17 переможних боїв (13 – нокаутом) та зазнав 2-х поразок нокаутом. На початку травня 2025-го Ромеро провів бій проти Раяна Гарсії, у якому переміг за одноголосним рішенням суддів: 115-112 (двічі) та 118-109.

Цікаво, що також серед потенційних опонентів Пак'яо розглядали кандидатуру Теофімо Лопеса.

Раніше "Пак Мен" розповідав, що готовий до кінця цього року вдруге вийти у ринг. Мова йшла про грудень 2025-го. Таку його заяву цитувало видання OLE.

Як Менні Пак'яо повернувся ринг?