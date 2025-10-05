Бывший чемпион мира может вернуться в ринг на турнире PBC. Хотя ранее была информация, что следующий бой Мэнни Пакьяо был запланирован на текущий 2025-й год, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.
С кем может подраться Пакьяо?
В прессе сообщали, что соперником "Пак Мэна" должен был стать Роландо Ромеро. Однако чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе может не выйти в ринг против легендарного филиппинца.
Стало известно, что 29-летний американский боксер может не быть готовым к такому поединку из-за "духовного поиска". Отметим, что Ромеро имеет в своем активе 17 победных боев (13 – нокаутом) и потерпел 2-х поражений нокаутом. В начале мая 2025-го Ромеро провел бой против Райана Гарсии, в котором победил по единогласному решению судей: 115-112 (дважды) и 118-109.
Интересно, что также среди потенциальных оппонентов Пакьяо рассматривали кандидатуру Теофимо Лопеса.
Ранее "Пак Мэн" рассказывал, что готов до конца этого года во второй раз выйти в ринг. Речь шла о декабре 2025-го. Такое его заявление цитировало издание OLE.
Как Мэнни Пакьяо вернулся ринг?
- В ночь на 20 июля филиппинский ветеран бокса вернулся в ринг. Соперником Пакьяо стал Марио Барриос. На кону их встречи стоял титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Боксеры провели полный поединок, а судьи не смогли определить победителя – 115-113 в пользу Барриоса и ничья 114-114 (дважды).
- Это был первый бой для Мэнни после 4-летней паузы.
- За спиной 46-летнего боксера 73 поединка – 62 победы (39 – нокаутом), 8 поражений и 3 мировые.