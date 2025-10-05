Бывший чемпион мира может вернуться в ринг на турнире PBC. Хотя ранее была информация, что следующий бой Мэнни Пакьяо был запланирован на текущий 2025-й год, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

С кем может подраться Пакьяо?

В прессе сообщали, что соперником "Пак Мэна" должен был стать Роландо Ромеро. Однако чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе может не выйти в ринг против легендарного филиппинца.

Стало известно, что 29-летний американский боксер может не быть готовым к такому поединку из-за "духовного поиска". Отметим, что Ромеро имеет в своем активе 17 победных боев (13 – нокаутом) и потерпел 2-х поражений нокаутом. В начале мая 2025-го Ромеро провел бой против Райана Гарсии, в котором победил по единогласному решению судей: 115-112 (дважды) и 118-109.

Интересно, что также среди потенциальных оппонентов Пакьяо рассматривали кандидатуру Теофимо Лопеса.

Ранее "Пак Мэн" рассказывал, что готов до конца этого года во второй раз выйти в ринг. Речь шла о декабре 2025-го. Такое его заявление цитировало издание OLE.

Как Мэнни Пакьяо вернулся ринг?