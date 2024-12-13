Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук продемонстрував оновлений чемпіонський пояс, на якому вже немає ворожих триколорів. Замість прапора Росії на поясі розмістили стяг Саудівської Аравії, повідомляє 24 Канал.

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Пояс без прапора Росії

Це потужний крок зі сторони боксерської спільноти напередодні бою Олександра Усика.

Цікаво, що саме у Саудівській Аравії вже 21 грудня цього 2024-го року відбудеться реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Перший двобій також відбувся у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Обидва боксери вже закрили двері своїх тренувальних таборів і беруть курс в Ер-Ріяд.

Нагадаємо! Першій бій між Усиком та Ф'юрі закінчився перемогою українця за роздільним рішенням суддів. Після чого Тайсон активував опцію реваншу, яка була прописана у контракті.

Офіційним транслятором реванш в Україні, як і першого бою, буде медіасервіс MEGOGO. В Україні цей двобій можна буде переглянути у ніч із 21-го на 22-ге грудня.