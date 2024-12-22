Усик відверто розповів, чи буде продовжувати кар'єру після двох перемог над Ф'юрі

Олександр Усик дав реванш Тайсону Ф'юрі, але цим шансом не скористався "Циганський король".21 грудня в Ер-Ріяді британець вдруге у 2024-му році програв українському чемпіону.

Усі троє суддів відали перемогу Олександру Усику – тричі 116:112. Українець зберіг свої чемпіонські пояси.

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Чи продовжить кар'єру Усик

Після поєдинку Усик звернувся із рингу до родини, а от Тайсон Ф'юрі пішов із рингу не сказавши ні слова. На післяматчевій пресконференції обидва боксери теж були лаконічні. Найбільше журналістів цікавило запитання про майбутні плани Усика та чи буде він продовжувати тішити уболівальників своїм інтелектуальним боксом, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Відповідь Олександра точно задовольнила усіх.

Так, у мене є неймовірна жага до перемог. Я планую й надалі боксувати, тренуватися та радувати себе, свою команду і своїх близьких,

– заявив український чемпіон.

Відзначимо, що прямо після оголошення результатів на ринг підійнявся чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа. Він прямо на ринзі кинув виклик українцю, який його прийняв. Усик попросив саудитів організувати йому двобій із Дюбуа, якого вже перемагав.