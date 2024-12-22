Все трое судей отдали победу Александру Усику – трижды 116:112. Украинец сохранил свои чемпионские пояса.

К теме Усик в зрелищном реванше одолел Фьюри в зрелищном реванше

Продолжит ли карьеру Усик продолжит карьеру

После поединка Усик обратился с ринга к семье, а вот Тайсон Фьюри ушел с ринга не сказав ни слова. На послематчевой пресс-конференции оба боксера тоже были лаконичны. Больше всего журналистов интересовал вопрос о будущих планах Усика и будет ли он продолжать радовать болельщиков своим интеллектуальным боксом, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Ответ Александра точно удовлетворил всех.

Да, у меня есть невероятная жажда побед. Я планирую и в дальнейшем боксировать, тренироваться и радовать себя, свою команду и своих близких,

– заявил украинский чемпион.

Отметим, что прямо после объявления результатов на ринг поднялся чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Он прямо на ринге бросил вызов украинцу, который его принял. Усик попросил саудитов организовать ему поединок с Дюбуа, которого уже побеждал.