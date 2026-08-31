Відомий промоутер після поразки Ітауми згадав Кличка

Промоутер Мозеса Ітауми Френк Воррен вважає, що поразка від Філіпа Хрговича не повинна зламати 21-річного британського боксера. Навпаки, цей бій має стати для нього важливим уроком.

Як приклад Воррен на ютуб-каналі talkSPORT навів кар'єрний шлях Володимира Кличка. Ітаума зазнав першої поразки на професійному рівні, програвши технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку за титул IBF.

Чому Воррен згадав Кличка

Особливу увагу промоутер звернув на історії боксерів, які переживали болючі поразки, але згодом поверталися на вершину. Серед них він назвав Кличка.

Якщо взяти Володимира Кличка, він був виснажений у бою проти Леймона Брюстера, втратив сили, програв, а потім став великим бійцем свого покоління,

– нагадав він.

За словами Воррена, Мозес дуже важко переживає невдачу, однак уже розуміє, де припустився помилки.

Він знає, що мав зробити і де саме припустився помилки. Нам потрібно це виправити. Треба винести з цього урок,

– сказав промоутер.

Воррен переконаний, що головною проблемою Ітауми стало неправильне розподілення сил. Британець намагався завершити бій достроково практично кожним ударом і працював на максимальних обертах, не даючи собі можливості відновитися. На думку промоутера, саме досвід ведення довгих поєдинків може стати ключем до прогресу Ітауми.

Це приходить із досвідом, умінням вести бій і хитрістю. У пізніх раундах йому також варто було частіше використовувати джеб,

– зазначив Воррен.

Також промоутер згадав Джо Луїса, Девіда Хея, самого Філіпа Хрговича та Аміра Хана, усі вони свого часу зазнавали поразок, після яких зуміли відновити кар'єру. Воррен вважає, що Ітаума має наслідувати саме такий шлях і зробити правильні висновки з невдачі.

Мозес має винести з цього урок, а також вивчити історію боксу. Зміни в тому, як ми працюватимемо з ним надалі, точно будуть. Але Мозес – розумний хлопець. У нього дуже добре працює голова, і він винесе з цього урок,

– підсумував експерт.

Нагадаємо, через сильне виснаження та травму ноги британця довелося винести з рингу на ношах. Рефері зупинив бій за секунду до того, як команда Ітауми викинула білий рушник.