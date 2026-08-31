В качестве примера Уоррен на ютуб-канале talkSPORT привел карьерный путь Владимира Кличко. Итаума потерпел первое поражение на профессиональном уровне, уступив техническим нокаутом в девятом раунде поединка за титул IBF.

Почему Уоррен вспомнил Кличко

Особое внимание промоутер обратил на истории боксеров, которые переживали болезненные поражения, но впоследствии возвращались на вершину. Среди них он назвал Кличко.

Если взять Владимира Кличко, он был измотан в бою против Леймона Брюстера, потерял силы, проиграл, а затем стал большим бойцом своего поколения,

– напомнил он.

По словам Уоррена, Мозес очень тяжело переживает неудачу, однако уже понимает, где допустил ошибку.

Он знает, что должен был сделать и где именно допустил ошибку. Нам нужно это исправить. Надо извлечь из этого урок,

– сказал промоутер.

Уоррен убежден, что главной проблемой Итаумы стало неправильное распределение сил. Британец пытался завершить бой досрочно практически каждым ударом и работал на пределе возможностей, не давая себе возможности восстановиться. По мнению промоутера, именно опыт ведения длительных поединков может стать ключом к прогрессу Итаумы.

Это приходит с опытом, умением вести бой и хитростью. В поздних раундах ему также стоило чаще использовать джеб,

– отметил Уоррен.

Также промоутер вспомнил Джо Луиса, Дэвида Хэя, самого Филипа Хрговича и Амира Хана, все они в свое время терпели поражения, после которых сумели восстановить карьеру. Воррен считает, что Итаума должен пойти именно по этому пути и извлечь правильные уроки из неудачи.

Мозес должен извлечь из этого урок, а также изучить историю бокса. Изменения в том, как мы будем работать с ним в дальнейшем, точно будут. Но Мозес – умный парень. У него очень хорошо работает голова, и он извлечет из этого урок,

– подытожил эксперт.

Напомним, из-за сильного истощения и травмы ноги британца пришлось вынести с ринга на носилках. Рефери остановил бой за секунду до того, как команда Итаумы бросила белое полотенце.