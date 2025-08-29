Олександр Усик просив відтермінувати перемовини щодо бою із Джозефом Паркером через давню травму спини. Однак у команді обов'язкового претендента на пояс WBO у хевівейті не вірять абсолютному чемпіону.

Промоутер Джозефа Паркера вслід за тренером новозеландця прокоментував танці Олександра Усика на своєму благодійному вечорі. Абсолютний чемпіон добряче запалював під хіти українських зірок шоубізу, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

До теми Відстрочка для Усика: коли WBO відповість на заяву українського боксера

Якою була реакція промоутера Паркера на танці Усика?

Девід Гіггінс заявив, що не бачив жодних медичних доказів щодо травми Усика. Промоутер обов'язкового претендента припустив, що серйозна травма не дозволила б Олександру таких запальних танців.

Я насправді не бачив медичних доказів, але можна було б припустити, що серйозна травма не дозволила б подібної активності. Наскільки мені відомо, все залишається як і раніше. У боксі мене вже нічого не дивує. Джозеф просто хоче битися, і він чекає бою. Він зосереджений, підготовлений і готовий зустрітися з будь-ким, будь-де, і він лише чекає на цей шанс. Джозеф хотів би вийти в ринг ще цього року, якомога швидше,

– заявив Гіггінс.

Хоч Усик попросив відтермінування перемовин щодо бою із Паркером, але у WBO повідомляли, що прохання українця залишається на розгляді. У WBO розповіли, коли ухвалять рішення щодо запиту українського боксера.

Цікаво, що сам Паркер не надто вірить, що отримає бій проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Якщо Усик відмовиться від бою проти новозеландця, то знову втратить звання "абсолюта" та пояс WBO, за який Джозеф може побитись із Мозесом Ітаумою.

Відзначимо, що наступний двобій Усика стане для нього прощальним на профі-рингу. За спиною українця 24 переможні поєдинки (15 – нокаутом).