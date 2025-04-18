Тому чемпіона світу за версією IBF у хевівейті замінив Мартін Баколе. Конголезець розповів, чому погодився на бій проти "Тріпл-Ді", інформує 24 канал із посиланням на STVNews.

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У чому причина

Мартін Баколе наголосив, що він завжди ризикував тому погодився на бій проти Джозефа Паркера. Тепер конголезець ризикуватиме проти Ефе Аджагби, адже у цьому полягає суть боксу.

Баколе заявив, що він отримає шанс битись за чемпіонський пояс. Мартін зазначив, що він може стати номером один у рейтингу WBA після бою проти Ефе Аджагби.

Туркі Аль аш-Шейх пообіцяв мені бій за титул. Як тільки я поб'ю Аджагбу, я знову повернуся до боротьби. Думаю, наступного року я буду битися за чемпіонський пояс,

– сказав Баколе.

Нагадаємо, що Мартін Баколе поступився Джозефу Паркеру. Конголезець зазнав нищівної поразки, опинившись у нокауті в другому раунді поєдинку.