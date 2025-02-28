В Україні може з'явитись новий чемпіон світу: коли відбудеться бій

Сергій Радченко дізнався ім'я наступного суперника. Всесвітня боксерська рада затвердила титульний бій для українського боксера.

Поєдинок за участі Радченка відбудеться навесні цього року. На кону протистояння титул чемпіона світу у бріджервейті за версією WBC, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт організації.

Читайте також Непереможений українець дізнався ім'я наступного суперника: де та з ким відбудеться бій

З ким битиметься Радченко

Сергій Радченко битиметься у Південно-Африканській Республіці. Суперником українського боксера став Кевін Лерена. Бій заплановано на 1 травня.

Раніше Сергій Радченко та Кевін Лерена мали битись 22 лютого у Києві. Проте південноафриканець спочатку декілька разів просив про перенесення бою, а згодом відмовився їхати в України, поєдинок було скасовано.

Зазначимо, що Радченко востаннє бився проти Андрія Пешича у серпні минулого року. У Києві українець здолав сербського візаві одностайним рішенням суддів та завоював пояс WBC Silver.

Щодо Кевіна Лерени, то він став тимчасовим чемпіоном світу WBC у бріджервейті у 2023 році. Представники боксера вели переговори стосовно бою з Лоуренсом Околі, який володів титулом, але він перейшов у хевівейт, тому пояс перейшов до південноафриканця.