Поединок с участием Радченко состоится весной этого года. На кону противостояния титул чемпиона мира в бриджервейте по версии WBC, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт организации.

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С кем сразится Радченко

Сергей Радченко сразится в Южно-Африканской Республике. Соперником украинского боксера стал Кевин Лерен. Бой запланирован на 1 мая.

Ранее Сергей Радченко и Кевин Лерена должны были драться 22 февраля в Киеве. Однако южноафриканец сначала несколько раз просил о перенесении боя, а впоследствии отказался ехать в Украину, поединок был отменен.

Отметим, что Радченко в последний раз сражался против Андрея Пешича в августе прошлого года. В Киеве украинец одолел сербского визави единогласным решением судей и завоевал пояс WBC Silver.

Относительно Кевина Лерены, то он стал временным чемпионом мира WBC в бриджервейте в 2023 году. Представители боксера вели переговоры о бое с Лоуренсом Околи, который владел титулом, но он перешел в хевивейт, поэтому пояс перешел к южноафриканцу.