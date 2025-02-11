Для 30-річного боксера із Таджикистану цей двобій може стати останнім у кар'єрі. Рахімов Шавкатджон може вимушено закінчити кар'єру професійного боксера, пише 24 Канал із посиланням на Bad Left Hook.

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Майбутня кар'єра під великим питанням

Джастін Полдо закінчив бій у 8-му раунді. Американець відправив у нокаут Шавкатджона після якого, Рахімов навіть не зміг покинути ринг на власних ногах. Боксера із Таджикистану забрали на ношах у роздягальню, після чого терміново повезли у місцеву лікарню.

У Шавкатджона діагностували крововилив у мозок. На щастя, життю боксера нічого не загрожує, тому вже наступного дня його відпустили додому.

Однак майбутня кар'єра боксера перебуває під знаком запитання. Через три місяці Шавкатджон повинен пройти медичне обстеження, на основі якого лікарі зроблять висновок. Лише після цього медики зможуть сказати боксеру, чи зможе той повернутись у профі-ринг, або ж назавжди попрощатись із професійним боксом.

Що відомо про боксерську кар'єру Рахімова Шавкатджона