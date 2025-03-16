Подали до суду: зірковий боксер знову потрапив у скандал

Раян Гарсія знову потрапив у гучний скандал. Цього разу з позовом до суду на американського боксера звернулась японська компанія.

Компанія Fanmio вимагає від зіркового бійця грошову компенсацію. Адже раніше Раян Гарсія порушив домовленості зі стримінговою платформою, повідомляє 24 канал.

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Що накоїв Гарсія

Американський боксер домовився провести у Японії виставковий бій проти Руукі Анпо. Однак Раян Гарсія в останній момент вирішив "злитись" з бою та сказав, що він травмувався.

Fanmio звернулась до суду через відмову Гарсії битись. Японська компанія планує відсудити в американського боксера 1 мільйон євро за збитки. Представники платформи зауважили, що заплатили Раяну значну суму за участь у шоу.

До слова. Раян Гарсія потрапив у скандал у квітні минулого року. Після перемоги над Девіном Хейні у крові боксера знайшли допінг. Через що, бій було визнано таким, що не відбувся, а Раяна відсторонили на рік.

Нагадаємо, що Раян Гарсія свого часу був чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі. Американський боксер володів такими титулами як WBC, WBC Silver та WBO NABO.