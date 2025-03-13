Мексиканець здав допінг-тест, який виявився позитивним. Сталось це 28 травня 2023 року після поразки Лари у бою проти Лі Вуда, повідомляє 24 канал із посиланням на UK Anti-Doping.

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На скільки вибув Лара

Стало відомо, що в організмі Маурісіо Лари виявили бетаметазон. Мексиканський боксер заявив, що йому 12 травня робили ін'єкцію під час підготовки до бою, тому цим був викликаний позитивний допінг-тест.

Комісія не прийняла відповідь Лари, заявивши, що це не пояснює потрапляння речовини в організм боксера. Антидопінгова служба зазначила, що Маурісіо не надав пояснення щодо провального допінг-тесту.

У результаті відсторонення Маурісіо Лари діятиме з 7 березня 2024 року (початок розслідування). Повернутись у ринг мексиканський боксер зможе після 6 березня 2026 року.

Нагадаємо, що Лара володів титулом чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBA. Останній бій Маурісіо провів у 2024 році, у якому бився проти Даніеля Луго. Поєдинок завершився нічиєю.