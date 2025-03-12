Вже у стартовому раунді Метті Гарріс накинувся на українського суперника потужною комбінацією ударів. Володимир Кацук намагався не притискатись до канатів, добре рухатись рингом та вибудовувати щільний захист, пише 24 Канал.

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Без шансів для українця

Однак британському боксеру вдалось знайти прогалину у захисті українця та відправити Кацука на канвас. Володимир не зміг продовжити бій, програвши нокаутом у першому раунді.

Це друга поспіль поразка для українського боксера. 14 грудня 2024-го року Кацук поступився австралійцю Теремоану теж у першому раунді. Востаннє Кацук перемагав у листопаді 2023-го, коли боксував ще в Одесі. Загалом на профі-рингу українець провів 8 поєдинків, у яких здобув 5 перемог (2 – нокаутом) та зазнав 3 поразок.

Відеоогляд бою Кацук – Гарріс

Відзначимо, що 37-річний Кацук не лише сам проводить поєдинки, а й допомагає іншим боксерам у тренувальних таборах. Володимир неодноразово був спаринг-партнером Олександра Усика.