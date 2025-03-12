Уже в стартовом раунде Мэтти Харрис набросился на украинского соперника мощной комбинацией ударов. Владимир Кацук старался не прижиматься к канатам, хорошо двигаться по рингу и выстраивать плотную защиту, пишет 24 Канал.

Читайте также Украинский боксер официально получил титульный бой: дата поединка и кто будет соперником

Без шансов для украинца

Однако британскому боксеру удалось найти пробел в защите украинца и отправить Кацука на канвас. Владимир не смог продолжить бой, проиграв нокаутом в первом раунде.

Это второе подряд поражение для украинского боксера. 14 декабря 2024-го года Кацук уступил австралийцу Теремоану тоже в первом раунде. Последний раз Кацук побеждал в ноябре 2023-го, когда боксировал еще в Одессе. Всего на профи-ринге украинец провел 8 поединков, в которых одержал 5 побед (2 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Видеообзор боя Кацук – Гаррис

Отметим, что 37-летний Кацук не только сам проводит поединки, но и помогает другим боксерам в тренировочных лагерях. Владимир неоднократно был спарринг-партнером Александра Усика.