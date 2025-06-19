Скандальний боксер зізнався, що страждає алкоголізмом і розладом, як у Ф'юрі

Американський боксер Раян Гарсія зробив відверте зізнання щодо свого фізичного та психологічного стану. Виявляється, що колишній чемпіон світу бореться за свою кар'єру із двома проблемами.

У 26-річного боксера із США біполярний депресивний розлад. А також Раян Гарсія нехтує вживанням алкогольних напоїв вже як рік, передає 24 Канал із посиланням на соцмережу Х боксера.

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Гарсія перетворюється в алкоголіка

Американський боксер запевнив, що його не турбує осад та готовий виповзти зі складного стану.

Люди мають пам’ятати, що бокс – не для слабких. Я вже рік страждаю на алкоголізм та біполярний депресивний розлад. Мене не турбує осуд. Я готовий повернутися й довести, що з будь-чого можна вибратися. Бог зі мною,

– написав Гарсія.

Нагадаємо, що Гарсія перебув річну дискваліфікацію, яку отримав через провалений допінговий тест.

На початку травня поточного року Раян вперше повернувся у ринг після допінгу. Гарсія провів бій проти Роландо Ромеро. 26-річний американський боксер програв супернику за одноголосним рішенням суддів. Це був 27-й двобій для Гарсії, у яких він здобув 24 перемоги (20 – нокаутом) при 2-х поразках, а зустріч із Девіном Хейні була такою, що не відбулась.

Востаннє Раян Гарсія перемагав на початку грудня 2023-го, коли здолав земляка Оскара Дуарте.