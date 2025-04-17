"Вигода для спорту": WBO санкціонувала реванш між Усиком та Дюбуа

Всесвітня боксерська рада зобов'язала Олександра Усика захищати титул у бою проти Джозефа Паркера. Проте український чемпіон прагнув провести об'єднавчий поєдинок із Даніелем Дюбуа.

Тому команда Усика звернулась до WBO, щоб відтермінувати двобій між українцем та новозеландцем. Адже поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі у пріоритеті, ніж захист титулу.

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Паркеру треба зачекати

Всесвітня боксерська організація санкціонувала реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

Президент Густаво Олів'єрі висловився стосовно захисту титулу WBO між Усиком та Джозефом Паркером. Голова організації дав чітко зрозуміти, що новозеландцю потрібно зачекати на переможця Усик – Дюбуа.

Команда Усика подала прохання дозволити бій за всі титули. І ми це зробили з огляду на вигоду для спорту від бою за всі титули, а також спірний характер першого поєдинку Усика та Дюбуа. Нам здається, що бій за всі титули йде на користь боксу,

– сказав Олів'єрі.

Раніше авторитетне видання The Ring злило офіційну дату бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Реванш між українцем та британцем відбудеться влітку 2025 року.

Нагадаємо, що Олександр Усик вже перемагав Даніеля Дюбуа у 2023 році. У тому поєдинку Король хевівейту достроково здолав "Тріпл-Ді" технічним нокаутом у дев'ятому раунді.