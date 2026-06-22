Усик має дати шанс іншому: кого хочуть бачити суперником українця замість реваншу з Верховеном

Останнім часом пожвавились розмови щодо можливого реваншу між Олександром Усиком і Ріко Верховеном. Утім не всіх у світі боксу знову захоплює така перспектива.

Зокрема, тренер Гері Логан в інтерв'ю для Sky Sports висловив свою думку щодо можливого реваншу між Усиком і Верховен. Фахівець вважає, що він ні до чого обом спортсменам.

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Що Логан вважає кращим за реванш для обох боксерів?

Логан зазначив, що Олександр Усик уже все знає про Ріко Верховена, тож, навіть якщо між ними відбудеться реванш, то українець цього разу легко переможе. Натомість Верховен, якщо він хоче себе легітимізувати як важковаговика, краще провести бій проти когось провідного з дивізіону.

Усику ж, якщо він збираєтьс продовжувати свої виступи в боксі, треба надати шанс дуже терплячому Агіту Кабаєлу. Усику більше нічого доводити. Він усе довів. Він досягнув усього. Його спадщина не була заплямована виступом проти Верховена,

– зауважив тренер.

Він додав, що протистояння з кікбоксером не завдало жодної шкоди його репутації. Нічого вже не повернути. Ноги Ріко на рингу підкосились в 11 раунді. Ще б один удар – і він заснув.

Які новини довкола можливого реваншу між Усиком і Верховеном?

Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11 раунді. Утім рефері зупинив бій уже після гонгу. Це породило скандал про несправедливість такого результату. На тлі цього з'явились чутки про можливість проведення реваншу між боксерами.

Команда Верховена подала офіційний протест. Вона отримала результати розслідування та з'ясувала, що бій усе ж був зупинений неправильно. Нідерландець не сумнівається у величі та майстерності українця, але закликає його погодитись на реванш і чесно закрити протистояння на рингу перед уболівальниками.