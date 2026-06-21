Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший поділився своєю думкою щодо перспектив нідерландського кікбоксера у професійному боксі та його потенційних шансів у боротьбі за чемпіонський титул. Про це повідомляє Boxing News.

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Що Джонс-молодший сказав про Верховена?

За словами Джонса, у таких розмовах ключову роль відіграють стилі бою, які можуть кардинально впливати на результат поєдинків.

"Чи може Ріко виграти титул чемпіона світу? Треба пам'ятати, що стилі визначають перебіг боїв. На мою думку, Олександр Усик ніколи не був найбільш вибуховим панчером, але він чудовий боксер. Тайсон Ф'юрі також ніколи не був найбільш вибуховим панчером, але він теж чудовий боксер", – зазначив він.

Водночас Джонс підкреслив, що інші топові боксери мають значно більшу ударну силу, що може стати серйозним випробуванням для спортсменів, які переходять із кікбоксингу.

А ось такі хлопці, як Даніель Дюбуа, Ентоні Джошуа, Мозес Ітаума – ці бійці вміють бити. Тому вони перевірять, що саме може витримати Верховен,

– додав ексчемпіон.

Джонс підсумував, що не може гарантувати успіх Верховена на рівні чемпіона світу.

Я не буду просто гарантувати, що він може виграти титул, тому що різні стилі створюють різні поєдинки,

– резюмував він.

Чим Верховен здивував у бою з Усиком?

Нідерландський кікбоксер приголомшив світ боксу, нав'язавши домінування та навіть вийшовши вперед на записках суддів у бою проти Усика, що відбувся біля пірамід Гізи в Єгипті.

Будучи андердогом і проводячи лише свій другий професійний поєдинок у боксі, "король кікбоксингу" зумів створити чинному чемпіону надзвичайно складний і конкурентний бій. Усупереч очікуванням обережного старту, нідерландець із перших раундів узяв центр рингу під контроль, виглядав значно активнішим за Усика, змусив українця боксувати другим номером і регулярно пропускати потужні удари.

Проте українець усе ж здобув перемогу в цьому поєдинку технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду.