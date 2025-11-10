Ексчемпіон світу назвав боксера, який опиниться на вершині після Усика

Колишній чемпіон світу Баррі Макгіган висловив свою думку щодо перспектив королівської ваги. Член зали боксерської слави склав десятку найкращих боксерів, які домінуватимуть у хевівейті.

Баррі Макгіган своїм вибором назвав, хто, на його думку, буде наступником Олександра Усика у хевівейті. На першому місці у рейтингу колишнього чемпіона світу опинився Фабіо Вордлі, передає 24 Канал із посиланням на The Mirror.

Хто домінуватиме у хевівейті після Усика?

Вордлі є обов'язковим претендентом на бій проти Усика завдяки своїй перемозі 25 жовтня над Джозефом Паркером. Цікаво, що останньому також знайшлось місце у першій п'ятірці рейтингу Макгігана – 5-та опозиція.

Також великі перспективи колишній чемпіон світу зробив 20-річному непереможному британцю Мозесу Ітаумі та німцю Агіту Кабаєлу. Останній вже кинув виклик Усику, а от "Новий Майк Тайсон" відмовився від ідеї побитись із абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Замикає топ-10 колишній чемпіон Ентоні Джошуа. Також у рейтингу Макгігана несподівано опинився Тайсон Ф'юрі, який на початку 2025 року вчергове закінчив кар'єру.

Топ-10 рейтингу за версією Баррі Макгігана:

Фабіо Вордлі Мозес Ітаума Агіт Кабаєл Джозеф Паркер Даніель Дюбуа Тайсон Ф’юрі Філіп Хргович Чжан Чжілей Мартін Баколе Ентоні Джошуа

Що відомо про Фабіо Вордлі?

За спиною Вордлі 20 переможних боїв у професіоналах (19 – нокаутом) та жодної поразки.

Фабіо ще на ринзі після перемоги над Паркером звернувся до Усика.

Британець впевнений, що може стати першим боксером, який переможе Олександра.

У ЗМІ вже заговорили, що поєдинок Усик – Вордлі може відбутись у першій половині 2026 року. Промоутер Френк Воррен додавав, що на кону протистояння стоятимуть чотири чемпіонські титули. Його слова процитувало видання BBC.

Цікаво, що Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, розповів, хто, на його думку, може стати володарем боксерської корони після Усика. Відомий функціонер не став виділяти якогось одного боксера. Українець назвав Вордлі, Паркера, Ітауму та Баколе, на Мартіну промоутер акцентував свою увагу окремо.

"Якщо знайти правильний підхід до Баколе, він може стати чемпіоном – хорошим, визнаним чемпіоном", – процитувало слова промоутера видання Boxing King Media.