Першу позицію рейтингу британського видання GiveMeSport із великим відривом зайняв непереможний боксер із Великої Британії Флойд Мейвезер. Його статки складають 400 мільйонів доларів. За свою кар'єру Мейвезер переміг в усіх 50-ти боях (27 – нокаутом), повідомляє 24 Канал.

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Топ-10 найбагатших боксерів

Другу позицію та на 100 мільйонів менше від Мейвезера отримав легендарний Джордж Форман – 300 мільйонів. Топ-3 найбагатших боксерів в історії замикає зірковий мексиканець Сауль "Канело" Альварес – 250 мільйонів доларів.

Одразу за межами трійки найбагатших розмістились Менні Пак'яо та Оскар Де Ла Хойя – 220 та 200 мільйонів відповідно.

А от шосте заслужене місце отримав непереможний українець Олександр Усик – 165 мільйонів доларів.

До слова. Олександр Усик зайняв другу позицію у рейтингу найсексуальніших боксерів, який очолив Ентоні Джошуа.

За спиною українця розташувався його колишній суперник, який на початку 2025-го року вкотре попрощався із боксом, Тайсон Ф'юрі (146 мільйонів). Восьму сходинку зайняв Леннокс Льюїс (120 мільйонів).

Також 120 мільйоні доларів за свою кар'єру заробив Шугар Рей Леонард. А десятку найбагатших замкнув боксер-блогер Джейк Пол, який у листопаді 2024-го року переміг культового Майка Тайсона – рівно 100 мільйонів.

Відзначимо, що у поточному році Усик може ще більше збагатити свою кишеню. Олександр може провести реванш із Даніелем Дюбуа або захистити пояс WBO у бою проти Джозефа Паркера.